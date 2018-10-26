中英在打击跨境有组织犯罪与金融审判达成系列共识

中英两国司法界在打击跨境有组织犯罪和金融审判领域达成了一系列重要共识。

据中新社今天（26日）报道，为落实2014年中英两国政府联合声明中关于“双方将加强司法和执法领域的合作”的要求，两国最高法院联合设立中英司法圆桌会议机制。25日在上海召开的第五届中英司法圆桌会议上，与会代表围绕“共同打击跨境有组织犯罪中的证据交换”“在金融全球化的背景下建立专业化、多元化金融审判和纠纷解决机制”议题展开交流。

中国最高人民法院审判委员会专职委员裴显鼎表示，跨国作证一直是实践中的难点。中英两国在2013年签署的刑事司法协助条约中认可了视频会议取证、作证的有效性，在司法实践中，中国法院也在逐步认可、推广证人视频作证的形式。

英国最高法院大法官霍奇指出，打击罪犯、保障人权是英中两国司法机关共同的责任与使命。随着两国经济合作和文化交流日益频繁，加强两国司法互助必将使两国受益。

目前，中英两国都已建立审判金融案件的专门法院。作为两个重要的金融中心，上海和伦敦两地金融法院和法庭承担起服务金融业健康稳定发展的重任。

英格兰和威尔士高等法院前法官威廉·布莱尔介绍说，伦敦金融法庭从2015年10月开始运作，平均每年案件量约15起，多数案件为国际案件，部分案件标的额高达数十亿美元。

近五年来，上海法院共审结一审金融商事案件47.8万件，约占一审民商事案件的三分之一，案件数量年平均增长率为51%。上海金融法院院长赵红对此表示，上海金融法院将积极构建与实现金融专业化审判新格局，她对与伦敦金融法庭的合作前景充满期待。

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