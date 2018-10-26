中国两部门约谈腾讯 要求清理传播淫秽低俗等有害内容的公众号

据中国扫黄打非网今天（26日）的消息，全国“扫黄打非”办公室和国家新闻出版署就微信公众号传播淫秽色情和低俗网络小说问题约谈了腾讯公司，责令其立即下架违背社会主义核心价值观，低俗、庸俗、媚俗网络小说，坚决清理传播淫秽色情等有害内容的微信公众号，切实履行企业主体责任。

全国“扫黄打非”办公室、国家新闻出版署有关部门负责人指出，一段时期以来，通过微信公众号传播淫秽色情和低俗网络小说的问题有所蔓延，以低俗内容为噱头吸引读者通过点击“阅读原文”、识别二维码等方式引流至其他公众号或网站的现象较为严重，严重干扰了网络出版秩序，读者反映强烈。有关负责人强调，微信公众号作为网络服务平台，向公众提供网络文学作品，必须遵照《网络出版服务管理规定》，依法合规运营；腾讯公司即日起要立即全面开展自查自纠，对公众号进行认真审核、审看，坚决清理传播淫秽色情和低俗等有害内容的微信公众号，下架低俗网络文学作品，关停问题严重的公众号，整顿低俗内容引流现象，同时对类似问题“举一反三”，不给违法违规低俗内容提供传播的渠道。

有关负责人要求，腾讯公司必须遵照国家法律法规要求，提高思想认识、加强内容及资质审核、完善举报受理机制，切实担负起主体责任，加强微信公众号的内容管理。要把打击淫秽色情和低俗信息放到更重要的位置，加强日常监管，对微信公众号等内容提供者进行真实性、安全性、合法性审核，完善黑名单制度，要在平台显著位置设置便捷投诉举报入口，认真处理公众举报，及时处置有害信息。要切实落实编辑责任制度，充实审核团队，完善审核机制，建立内容质量评估体系和管控机制，要对关键岗位人员加强培训，提高编辑人员能力水平，始终坚持把出版、传播优秀作品作为中心工作，为构建良性、有序、健康发展的产业格局和市场环境作出应有的贡献。

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