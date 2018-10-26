受部分厂家退出生产等因素影响 中国第四季度流感疫苗供应将吃紧

受部分厂家意外退出生产等因素影响，中国国内流感疫苗供应吃紧。考虑到流感疫苗接种高峰期在11月份左右，预计四季度流感疫苗将供不应求，明年下半年或有所缓解。

据《中国证券报》今天（26日）报道，10月25日，多位业内人士在接受《中国证券报》记者采访时指出，流感疫苗出现供不应求是多方面因素综合作用下的结果。一方面，今年以来相关部门加强疫情控制，对流感疫苗的需求增加。另一方面，行业排名靠前的两家企业退出生产，影响了供应量。考虑到流感疫苗接种高峰期在11月份左右，预计四季度流感疫苗将供不应求，明年下半年或有所缓解。

中国食品药品检定研究院披露的数据显示，前三季度国内流感疫苗批签发总量为735万支，较去年同期的1457万支同比下滑近50%，相较于往年年均3000万支批签发量，供需缺口明显。

流感疫苗供应量紧张，一个重要原因是疫苗主力生产企业退出生产。

10月16日，长春长生因“疫苗事件”被国家药品监督管理局和吉林省食品药品监督管理局作出行政处罚。吉林省食品药品监督管理局吊销其《药品生产许可证》；没收违法生产的疫苗、违法所得18.9亿元（人民币，下同，约3.7亿新元），处违法生产、销售货值金额三倍罚款72.1亿元，罚没款共计91亿元。此前，长春长生以三价流感疫苗（属于一种流感疫苗）为主，市场占有率为15%左右（以2017年批签量计），其退出生产给供给端带来了缺口。

此外，北京科兴一位人士告诉记者，今年4月份，北京科兴曾因人为多次强行切断公司三座生产楼和物料库房电源，导致正在进行生产的甲肝和流感原液生产中断。北京科兴报废了220万人份流感疫苗、350万支甲肝灭活疫苗的原液及23价肺炎球菌多糖疫苗生产的菌种，并于5月起暂停了甲肝灭活疫苗和流感疫苗的生产。这使得2018年至2019年流感季节北京科兴将无法供应流感疫苗。

中生集团上海所今年流感疫苗批签量为零，而其他生产厂商批签量均有不同程度的下滑。

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