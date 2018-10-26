中国统促会公布第九届理事会领导机构名单 汪洋担任会长

中国和平统一促进会第九届理事会领导机构名单今天（26日）公布，汪洋当选会长。

据香港中通社报道，中央统战部宣传办公室26日发布的名单显示，中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋任中国统促会会长，中共中央书记处书记、中央统战部部长尤权任执行副会长。

中国统促会副会长包括六名全国人大常委会副委员长，分别为：民革中央主席万鄂湘、农工党中央主席陈竺、民盟中央主席丁仲礼、民建中央主席郝明金、民进中央主席蔡达峰和九三学社中央主席武维华；包含五名全国政协副主席，分别为：中国佛教协会名誉会长、西藏自治区政协主席帕巴拉·格列朗杰、致公党中央主席万钢、台盟中央主席苏辉、民革中央常务副主席郑建邦、全国工商联主席高云龙。此外，中央统战部副部长戴均良任中国统促会秘书长。

另据新华社报道，汪洋25日出席中国统促会成立30周年大会时指出，中国统促会是反“独”促统的一面旗帜，是凝聚海内外同胞的桥梁纽带，是推进祖国和平统一进程、实现中华民族伟大复兴的重要力量。成立30年来、特别是中共十八大以来，中国统促会坚决反对“台独”“藏独”“东突”等各种分裂行径，积极开展两岸民间交流，襄助港澳台同胞及海外华侨华人开展反“独”促统运动，有力维护了国家核心利益，促进了两岸同胞民心融通，扩大了反“独”促统的影响力。

汪洋强调，要坚持以爱国主义旗帜凝聚共同意志，坚持维护统一反对分裂的鲜明立场，坚持以争取民心为主线，坚持大团结大联合，顺应历史大势，共担民族大义，汇聚起海内外中华儿女反“独”促统的强大力量。

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