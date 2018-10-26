美国参议员称中国严重侵犯宗教少数群体人权 华春莹列举数字予以驳斥

对于有美国参议员发文指责中国严重侵犯少数宗教群体人权，并称为宗教自由而战应是中美关系的核心部分，中国外交部发言人华春莹在今天（26日）的例行发布会上回应时说，她对于参议员“对中国严重无知和偏见感到非常惊讶和遗憾”。

据“外交部发言人办公室”微信公众号的消息，有记者问：“据报道，美国参议院司法委员会主席查克·格拉斯利近日在美国《政治杂志》发表文章，指责中国严重侵犯宗教少数群体的人权，称为宗教自由而战应是美中关系的核心部分。中方对此有何评论？”

华春莹回应时指出：“坦白地说，我看到有关报道时，对有关议员对中国的严重无知和偏见感到非常惊讶和遗憾，对其有关中国的无端指责非常不满和坚决反对。我不知道这位议员对中国民族和宗教方面的基本常识了解多少。他来过中国吗？他了解中国有多少个民族？多少种宗教？多少信教公民？多少宗教场所吗？中国有56个民族，除汉族外的55个少数民族总人口有11379万，中国主要有佛教、道教、伊斯兰教、天主教和基督教等宗教，信教公民近2亿，宗教教职人员38万余人，依法登记的宗教活动场所14万多处。中国充分保障少数民族语言文字和教育权利，包括《宪法》在内约40部法律法规对少数民族使用和发展自己语言文字作出规定。中国的民族和宗教政策得到了全国各族人民的支持和拥护。中国各族人民依法享有充分宗教自由，这是不容否认的客观事实。

华春莹说：”我也想问问美方这位议员，他对自己美国国内少数族裔的人权状况了解多少？根据盖洛普和皮尤研究中心民测数据显示，42%的美国民众表示对美种族关系感到极度担忧，58%的受访者认为种族主义是美国社会的一个大问题，75%的美国成年穆斯林表示美社会存在大量对穆斯林歧视。四分之一的非洲裔和十分之一的拉美裔美国人表示因种族或族裔原因受到骚扰。美少数族裔在就业、薪酬等方面处于全方位劣势。种族间财富差距日益扩大，种族仇恨犯罪不断增多。”

她也借用古语“知人者智，自知者明”指出：“我们希望美方有关人士能够客观全面认识自已、认识别人，为促进中美两国人民之间的相互了解与信任，促进两国之间的友好与合作，多做一些建设性的事。”

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