习近平视察中国南部战区：加快推进战区指挥能力建设

据中国《人民日报》今天（26日）报道，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平昨天（25日）上午到南部战区视察调研，代表党中央和中央军委，向南部战区全体指战员致以诚挚的问候。他强调，要深入贯彻新时代党的强军思想，贯彻新形势下军事战略方针，聚焦研究打仗、指挥作战推进各项工作，加快建设坚强高效的战区联合作战指挥机构，全面提升打赢能力，坚决完成党和人民赋予的任务。

10月的岭南大地满目青翠，生机盎然。9时15分许，习近平来到南部战区某指挥所，实地了解战区联合作战指挥体系构建运行情况。指挥大厅内，值班人员正紧张有序地处理各类信息，习近平在部分席位前驻足察看，询问有关情况，同大家深入交流。习近平对战区联合作战指挥能力建设方面取得的成绩给予肯定，勉励他们发扬改革创新精神，持续深化实践探索，加快把指挥能力搞过硬。

这几年，南部战区担负的军事任务繁重，习近平对任务部队牵挂在心，他特意同边海防一线指挥员进行了视频通话。得知任务部队各项准备扎实有效，广大官兵士气高昂，习近平很高兴。他要求任务部队坚决贯彻党中央和中央军委决策部署，密切关注局势变化，加强分析研判，搞好军地协同，形成管边控边强大合力，坚决维护边境稳定和人民群众生命财产安全。

离开指挥所，习近平来到南部战区机关，亲切接见驻广东部队副师职以上领导干部，同大家合影留念。

随后，习近平听取了南部战区工作汇报，并发表重要讲话。他强调，要强化使命担当，坚决破除和平积弊，集中精力推进备战打仗工作。要充分考虑各种复杂情况，完善各种应对预案。要大抓实战化军事训练，加强指挥训练和联合训练，加强检验性、对抗性训练，提高练兵备战质量和水平。

习近平指出，要加快推进战区指挥能力建设，履行好军委赋予的指挥权责，完善指挥运行机制，确保指挥顺畅高效。要加强作战需求牵引，抓好实战化运用，提高指挥手段先进性、有效性和自主可控水平。各级指挥员要带头加强学习，加强军事斗争实践锻炼，大兴战争和作战问题研究之风，增强打赢现代战争实际本领。

习近平强调，战区党委要坚持党对军队绝对领导，贯彻全面从严治党、全面从严治军要求，确保对任务部队日常战备和军事行动实行集中统一领导。要坚持用新时代中国特色社会主义思想和新时代党的强军思想武装官兵，打牢坚决听党指挥的思想根基，激发投身强军事业的政治热忱。要适应新体制新职能，加强战区机关各级党组织建设，增强领导备战打仗、指挥完成任务能力。

许其亮、李作成等参加活动。

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