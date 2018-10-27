传台亲大陆商人布局传媒业 并网罗前国安、军情首长

据《自由时报》消息，曾发表支持“九二共识、一中各表原则”专文，今年还曾随同台湾前副总统连战赴中国大陆的商界人士庄立平，近来积极布局传媒领域产业，将在今年底成立“大师链传媒”。令人瞩目的是，庄立平已延揽台前国安局长杨国强、前国安局副局长郭崇信及曾任国安局特勤中心副指挥官的前军情局长张戡平等人加入工作团队，这在政治及国安军情圈子里引起极大的震撼。

消息指，庄立平筹办“大师链传媒”时，一度找来前中央社董事长陈国祥担任执行长，陈国祥为此还曾拜访各界专业人士推介“大师链传媒”。不过，陈国祥昨天受访时表示，他已在日前离任，对“大师链传媒”相关事项不便回应。

除了延揽前国安局、军情局长外，据悉，调查局某位卸任处长级官员，以及在海军拉法叶舰弊案中遭判刑的前海军上校郭力恒，都曾参与“大师链传媒”的筹备作业，但已在日前离任。

《自由时报》说，一家筹办中的新传媒产业竟然能够聚集台湾多位离退国安、军情、特勤、调查局首长，其背后政商实力令人咋舌。

消息透露，“大师链传媒”核心团队人士昨天证实，杨国强、郭崇信、张戡平是应“大师链传媒”总裁庄立平的邀请而加入，杨国强担任总顾问，郭崇信及张戡平也各以其专业领域担任内部要职。

“大师链传媒”核心团队人士说，“大师链传媒”是要创设一个各方都可发表意见的内容平台，并引进区块链科技，打造一个教育平台的内容产业，“我们没有预设立场，纯粹是就事论事，也不分蓝绿。”

国安局对此表示，该局人员退离后，依法负有保密义务及出境管制等相关限制，国安局均会提醒应遵循上开法令，以共同维护台湾安全。对于杨郭二人合法继续于其他领域发挥己力、贡献社会，国安局敬表尊重。

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