重庆幼儿园受伤儿童暂无生命危险 三人造谣被行拘

中国重庆市巴南区鱼洞街道新世纪幼儿园昨日发生一起恶性伤人案件，致该园14名儿童受伤。经及时全力救治，截至目前，受伤儿童暂无生命危险。

据华龙网报道，重医附一院、重医附属儿童医院调集了全院最强专家，取消了相关科室周末休息，成立受伤患儿“一对一”救治组，制定了一对一患儿救治方案，全力救治受伤患儿。经及时全力救治并经专家评估，目前14名受伤儿童暂无生命危险，危重儿童正进一步监护和治疗。据悉，国家卫生健康委已派眼科、颈椎外科、神经外科专家赴重庆帮助受伤患儿救治和恢复工作。

警情通报指出，事件发生在上午9时30分许，幼儿园组织儿童做完早操返回教室途中，遭遇巴南区人刘某(女)持刀行凶，导致14名儿童受伤，其中七人轻伤、六人重伤、一人危重。事发后，市委、市政府高度重视，组织市级相关部门和单位迅速行动，市、区两级卫生健康部门和医疗专家正在全力以赴、倾力救治受伤儿童。

目前，警方已将“巴南区鱼洞街道新世纪幼儿园恶性伤人案件”的犯罪嫌疑人刑事拘留，正开展案件侦办和调查取证工作。同时也对网上别有用心、造谣生事者落地查人，依法处理。截至目前，蔡某、李某、何某等三人由于编造、散布“巴南幼儿园伤害案件系暴恐袭击”“致八名儿童死亡”等谣言，已被处以行政拘留10日的处罚。

早报订户新闻，更多精彩等着您！