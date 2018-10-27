瑞银集团和普华永道报告：中国有373位亿万富豪 平均每周新增两位

瑞银集团和普华永道昨天（26日）联合公布的调查显示，中国在2017年的亿万富豪人数达373位，接近全球总数五分之一，而且每周就诞生两位亿万富豪。

据中新经纬报道，2018年亿万富豪报告指出，全球亿万富豪数量达2158个，财富增长至约8万9000亿美元（下同，约12万亿新元），创历史新高；财富增长额1.4万亿美元，是有史以来幅度最大的绝对增长。其中，美国亿万富豪人数达585个，位居全球第一。

此外，整个亚洲每周就诞生三位亿万富豪；在2017年全球199名白手起家的新晋亿万富豪中，中国占了近一半数量，为美国的三倍。

报告也显示，在包括中国、发达经济体日本及澳大利亚以及印度和印度尼西亚等新兴市场在内的亚太地区，共存在814位亿万富豪。几乎所有的中国亿万富豪都是白手起家的，不过在亚太其他地区，只有60%的亿万富豪是白手起家的。报告指出，截至2017年末，中国的亿万富豪共计373位，其中97%是白手起家的，反映了他们在中国非凡的经济成就中所发挥的作用。这种现象发生在短短十多年之内——就在2006年，中国的亿万富豪只有16位。

报告还表示，中国已替代美国，成为可以最快速度创造巨额财富的地方。随着中国的“新经济”超越“旧经济”，企业家正在快马加鞭建立企业。2017年，中国的新晋亿万富豪中有17%的人创立企业不到10年；在美国，这个数字是7%。

在分析中国的亿万富豪与众不同之处时，报告指出，他们要更年轻，更具冒险精神。中国亿万富豪的平均年龄为55岁，而全球亿万富豪的平均年龄为64岁。这些亿万富豪总在不断的开辟自己的事业，因为中国的商业竞争十分激烈，停滞不前就有可能面临瓦解。

除此之外，截至2017 年年末，仅仅三个行业就占据中国亿万富豪财富的半壁江山——房地产（20%）、科技（19%）和消费品与零售（13%），这反映出中国正处于快速崛起的阶段。

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