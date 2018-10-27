德国三机构联合报告：中德两国在非洲三方合作潜力巨大

德国联邦外贸与投资署等三家机构昨天（26日）联合发布的一份报告指出，大批受访德国企业有意与中国企业在非洲开展第三方市场合作。报告认为，通过加强与中企在当地的合作，德企将从中获益，而德企的参与也有助于实现“三赢”局面。

据中新社报道，这份题为《中国在非洲：德企的前景、战略和合作潜力》的报告由德国联邦外贸与投资署、德国工商大会和德国经济非洲协会三家机构共同发布。

报告称，面对中国积极与非洲展开合作，受访的大批德国企业都表达了参与德国、中国、非洲三方合作的意愿，而受访的中国企业和非洲企业则对同德国企业建立更紧密的联系和交流表示欢迎。在评价迄今为止已同中方在非洲展开的合作时，相关德国企业“一边倒地给出了积极评价”。

“德企甚至已经注意到了更广阔的商业前景。”德国工商大会副总干事福尔克尔·特赖尔接受媒体采访时表示，这正是由于德国与中国的不同优势相结合，获得了非洲合作伙伴的青睐。

报告也指出，虽然非洲有着巨大的市场潜力，但是对于出口大国德国而言，整个非洲市场的地位和重要性仍不够突出。2017年，非洲54个国家共进口了价值约290亿美元（约400亿新元）的德国商品，仅占到德国全年出口额的2%左右。

报告同时提醒，三方合作过程中也有需要注意的问题。例如，在共同完成一个项目时，来自德国、中国和非洲三地的企业常常需要相互协调各自在文化和商业实践等方面的差异。

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