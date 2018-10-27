中国研究人员领导的科研团队 确认现存老虎有六个亚种

中国研究人员领导的一个国际团队运用群体基因组学方法描绘了迄今最完整的虎演化史，确认了现存虎应划分为苏门答腊虎、孟加拉虎、印支虎、马来虎、东北虎和华南虎六个亚种。

据新华社报道，北京大学生命科学学院罗述金研究组前天（25日）在一份声明中说：“（他们的研究）解决了数十年以来关于虎亚种划分的争议。”

罗述金研究组与来自美国、俄罗斯的合作团队发现，虎作为物种的历史已有二三百万年，但现代虎基因组多态性水平较低，最近的共同祖先仅可回溯至距今约11万年前。尽管如此，虎的地域种群间存在明显的遗传差异，基因交流程度低，支持将现存虎划分为六个独立的亚种。

发表在新一期美国《当代生物学》杂志上的研究认为，晚更新世（距今12.6万至1万年前）的冰期动态、7.4万年前苏门答腊岛上多巴超级火山爆发以及晚更新世气候的往复波动，可能是导致历次种群分化，并促使虎亚种形成如今的地理分布格局的主要因素。

研究还发现，相对于其他亚种，苏门答腊虎体型较小，有可能与苏门答腊岛上缺乏大型有蹄类猎物有关，当地野猪、麂子等可供虎捕食的物种体型较小。这一发现首次揭示了虎的种内适应性演化的遗传机制。

研究人员认为，分布于不同地区的虎种群由于所处生态环境不同，面临着不同的自然选择压力，有可能进一步导致遗传分化。

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