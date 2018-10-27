汪洋：要推动人口长期均衡发展

据新华社今天（27日）报道，中国十三届全国政协第十三次双周协商座谈会26日在京召开。中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋主持会议并讲话。他强调，人口问题始终是中国面临的全局性、长期性、战略性问题，要深入学习贯彻习近平总书记关于人口工作的重要论述，立足国情、遵循规律、以人为本、统筹兼顾，正确处理当前和长远、总量与结构、人口变动与科学技术进步的关系，推动人口长期均衡发展，为促进家庭幸福、民族繁荣、经济社会发展奠定坚实基础。

15位委员和专家围绕中国中长期人口变动趋势、完善生育政策、提高人口素质、应对人口老龄化等提出了意见建议。会议召开前，部分委员在全国政协委员移动履职平台上围绕这一主题展开热烈讨论。委员们认为，中国全面推行计划生育以来，人口过快增长得到有效控制，对资源环境的压力有效缓解，为全面建成小康社会提供了基础性支撑。党的十八大以来，全面两孩政策效果明显，人口总量增长平稳，人口结构继续优化，人口素质稳步提升。同时也要看到，中国人口发展正在出现重大转折性变化，群众生育观念发生重大转变，人口与经济社会发展面临不少新情况新问题，需要高度重视。

一些委员建议，应对人口问题是复杂的系统工程，必须统筹谋划、综合施策。要加强人口中长期变动趋势研究，完善人口发展战略，建立健全符合国情和发展阶段的制度和政策。要抓紧完善相关法律法规，补齐影响生育的公共服务短板，全面减少生育限制，改革计划生育“一票否决”、超生征收社会抚养费等制度安排，大力发展托幼服务，落实育龄夫妻依法享有的各项福利待遇和计划生育免费服务。要充分挖掘人口素质红利，推进教育现代化，着力完善职业教育和培训体系，深化产教融合、校企合作，落实终身职业技能培训制度，建设知识型、技能型、创新型劳动力大军。要树立全面积极的人口老龄观，健全老年健康保障制度，创新医养结合健康养老服务模式，统筹推进养老服务体系建设。要弘扬重视家庭、孝老爱亲的传统文化，加强对青年一代婚姻生活科普宣传和正确价值观引导，为人口均衡发展营造良好社会环境。

全国政协副主席李斌在会上作主题发言。全国政协副主席张庆黎、夏宝龙、高云龙出席会议。全国政协委员王培安、杨云彦、高体健、贺丹、李守镇、黄绮、贾楠、屠海鸣、杨维刚、黄跃金、钱学明、丁金宏、张明华，专家学者翟振武、彭希哲在会上发言。国家发展改革委负责人介绍了有关情况，教育部、人力资源社会保障部、国家卫健委负责人现场做了交流回应。

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