网传“尿浸可兰经”相片 兰州警方接报调查

有网民上周四（18日）于微博发布两张疑似沾上尿液的《可兰经》相片，引起热议。甘肃兰州市警方本周三（24日）表示，有网民称发布图片的是兰州大学博士顾超，但警方调查事件后，证实并非顾超。兰州市伊斯兰教协会前天（25日）发表声明，谴责侮辱《可兰经》的行为，指“这一恶劣的行为是对全世界穆斯林的侮辱”。

据香港《明报》今天报道，微博网民“DrChaoChao”上周四（18日）在微博发文称，有朋友跟她说，《可兰经》必须用纯阿拉伯文读，而她早前正在钻研马坚翻译的《可兰经》，“被穆斯林这么一说，本博士吓得把《可兰经》扔到便池里了。西方有艺术家的《尿浸基督》，本博士来一个尿浸可兰”。事件立即引起网民热议。

兰州市警方周三（24日）表示，网民“满清第一巴图鲁吴三桂”本月19日在微博称，发布侮辱可兰经图片的是兰州大学博士顾超，但警方调查后发现发布侮辱图片的地址在境外，另经与兰州大学校方核实，证实事件与顾超无任何关系，警方正在调查。

警方还一并上载了“满清第一巴图鲁吴三桂”24日发表的道歉声明截图。“满清第一巴图鲁吴三桂”表示，自己在本月19日看到微博群有人称发布侮辱图片的是顾超，因当时考虑不当，就将消息转发出去，对其他网民很快将消息传播开去感到“始料不及”，他对兰州大学和顾超致歉。

另外，兰州市伊斯兰教协会25日发表声明，谴责侮辱《可兰经》的行为，指事件“引起了全国穆斯林的巨大震惊和愤慨。这一恶劣的行为是对全世界穆斯林的侮辱，是对2000万中国穆斯林宗教感情的伤害，是可忍，孰不可忍”，协会“严厉谴责这种侮辱穆斯林神圣经典，煽动民族仇恨的卑劣行径”，并已向兰州市公安局国保大队报案。

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