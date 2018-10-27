马云赴南非参加投资峰会 被南非总统称为“特别贵宾”

马云应南非总统拉马福萨的邀请，昨天（26日）在南非约翰内斯堡参加投资峰会晚宴。拉马福萨的总统官方账号、南非政府官方账号、南非国家新闻社都将马云称为总统的“特别贵宾”。

据澎湃新闻今天（27日）报道，两小时的晚宴因为总统与马云的互动掌声笑声不断，气氛热烈沸腾。当地时间10月26日晚，南非总统拉马福萨说，从马云身上他学到了三个E，教育（education），企业家精神（entrepreneurship），高效政府（efficient government），是马云让他意识到，企业家是国家的英雄，他们是来帮助南非经济发展的。

拉马福萨谈起了邀请马云来南非的过程，并回忆起跟马云第一次见面就“确认过眼神”。“马云和我在达沃斯世界经济论坛期间寒冷的天气中相遇，我当时看到后面有一群人追着他。我赶紧给他让了路，我怕被这人群踩到。但是当我躲闪的时候我们俩对望了一眼，我们都在对方眼神看到了一些东西。我们握手了，我说我希望你能来南非。”

这是两人今年第三次深度会谈，同8月份在南非的见面一样，原定半小时的会面被“拖堂”到了一个半小时。“马云来我家的时候，我也以为就五分钟的事儿。但最终是一个半小时的会议。所以我想感谢马云，感谢他提供给我们的见解。” 拉马福萨回忆说。9月，拉马福萨又曾专程到访杭州，邀请阿里巴巴到南非帮助年轻人，为南非打开机会大门。

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