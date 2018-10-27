清华大学总裁班学员开餐馆 因经营不善向法院申请破产

据中国《法制晚报》昨天（26日）报道，清华大学总裁班34名学员通过微信群成员众筹开了一家餐厅，因经营不善，经股东会决议向海淀法院申请破产。

据了解，申请破产的公司于2014年12月成立，是一家经微信群成员众筹设立的非上市股份有限公司。

据债务人称，设立公司的想法最初是在微信群里发起的，群内成员有120人左右，均是清华大学总裁高级研修班2007年至2013年不同班级的同学。公司最初发起设立时有31名股东，股东均签署了《清华总裁会馆众筹项目自然人/企业法人入股登记表》，后增加至34名股东，后增加的三名股东则签署了《入股协议书》，期间有发生部分股权转让。现公司注册资本680万元（人民币，下同，135万新元），34名股东均认缴出资20万元，持股比例均为2.94%。公司主要经营位于清华大学东门附近的一家主题餐厅，但自2015年开业经营以来，一直处于亏损状态，期间虽多次调整经营模式，但仍未能扭亏为盈，目前已经停止经营，经股东会决议向法院申请破产。

根据债务人提交的财产状况说明及债务清单，公司资产目前仅余账户资金5000余元，所负债务20余笔总计300余万元，此外还有100余名客户办理的充值卡费未退。

目前法院已经指定管理人，后续将依法对债务人资产、债权债务等情况做进一步清理。

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