受气候质量等因素影响 中国苹果价格今年创10年来最高

中国果品流通协会统计显示，今年中国苹果价格普遍上涨，跟去年相比，涨幅超过30%，同时也是10年来价格最高的一年。

据央视网今天（27日）报道，今年中国苹果主产区普遍遭遇了霜冻影响，导致苹果产量出现一定程度的减少，这是导致今年苹果价格上涨的原因之一。

除了减产因素，苹果的质量提升是价格上涨的重要原因。彬州市是陕西省传统的苹果产区，今年，这里的苹果价格普遍上涨，涨幅在30%以上。当地的业内人士告诉记者，这主要得益于他们近年来实施的苹果产业“转型升级”示范工程。

陕西省彬州市果业转型发展领导小组组长王宏志说：“淘汰落后果园、改造乔化果园、新建矮化果园，现代化的栽培和管理模式，带来的必然是规模化、标准化、品牌化的优质果品。”

近几年，苹果主产区新优品种的覆盖率不断提升，老劣果园逐渐被标准化新果园替代。同时，配方施肥、树下覆草、铺设反光膜等先进管理技术得到推广普及，苹果的品质大幅提升。

中国果品流通协会副会长张庆丰说：“在全国范围内，这个苹果产业也是正在从传统的经营模式向现代化的经营模式转变，苹果由量的提升转变到质的提升。”

除此之外，业内人士介绍说，随着去年底苹果期货的推出，期货界的资金会加入产地收购，按照期货交割标准收购，这也会带动苹果产地收购价格上涨。

苹果是中国重要的农产品出口品种，近几年出口态势呈现上涨的趋势。苹果有数量优势，再加上不断提升的质量水平，出口的潜力很大。

中国是世界苹果第一生产大国，总产量超过4000万吨。此外，2017年中国鲜苹果出口133万吨，也居世界首位。今年上半年，苹果出口也是稳中有涨。尽管如此，中国目前出口量占总产量的比重，还不到5%。

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