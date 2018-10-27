瑞士工业巨头ABB上海设厂 实现“用机器人制造机器人”

据新华社报道，中国国际进口博览会参展商之一、瑞士工业巨头ABB集团今天（27日）在上海宣布，将在上海投资1.5亿美元（约2.07亿新元）新建一座全球先进、柔性化的机器人工厂，实现“用机器人制造机器人”。

据介绍，新工厂位于上海康桥，紧邻ABB现有的大型机器人工业园区，利用包括ABB Ability解决方案在内的互联数字化技术、一流的协作机器人技术以及创新的人工智能研究，打造ABB先进环保的“未来工厂”。该工厂预计将于2020年底投入运营。

ABB集团首席执行官史毕福说，集团在中国的发展路径，反映出的就是全球的协作和创新。从开始全球产品满足中国市场，到如今，ABB在中国已经成为一家本土的公司，具备研发、制造、销售等众多环节。“我们非常看好中国市场，产业的升级换代和新型城镇化、‘一带一路’等方向，都与我们能有很好的匹配。”

据透露，新的上海工厂将采用大量机器学习、数字化和协作解决方案，力争将其打造为机器人行业中最先进、自动化与柔性化程度最高的工厂，此外其研发中心还将加快人工智能领域的创新。

当日，ABB还与上海市政府签署了一项全面战略合作协议，重点支持上海工业、能源、交通和基础设施发展，全力打响“上海制造”品牌。

早报订户新闻，更多精彩等着您！