25岁中国女子在日本被杀 室友承认“用菜刀砍人”

当地时间27日上午11点半左右，日本群马县伊勢崎市一公寓内，中国籍技能实习生、25岁的李雪被发现头部流血，送医后死亡。警方调查后，于28日凌晨以涉嫌杀人逮捕了其同是中国籍技能实习生室友30岁的刘某某。刘承认杀人，称“因生活的事被警告，无法忍耐”，她还承认是“用菜刀砍了人”。

据海外网引述共同社的报道称，在日本群马县伊势崎市曲泽町一公寓二楼的一个房间里，附近居民拨打119称发现“有女性流血倒地”。住在该房间的中国技能实习生李雪被发现头部流血倒在浴室内，被送医后死亡。

从遗体情况等来看，该县警方早前认为很可能是杀人事件，并向同住的两名中国籍女性听取情况。警方称，附近居民因听到房间里传出女性的哭泣声而感到奇怪，抵达后发现李雪穿着衣服倒在地上。据悉，李雪与同住的两人都在伊势崎市某生产厂工作。

据悉，现场位于JR两毛线国定站以北约3公里处，附近散布着住宅与田地。

1980年代初，“外国人研修制度”在日本设立，至今已走过三十多年的历程，中国一直是日本研修生的最大来源国。1993年，日政府在研修生接收制度的基础上，设立了技能实习生制度，并随后进行了多次修改。根据现行的制度，前往日本的务工人员在经过一个月的研修生过渡后，便转为技能实习生，大部分是三年期合同，而且合同期间原则上不能中途回国。

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