ofo被曝退押金周期再延长，人工客服处于无人接听状态

据中新经纬客户端消息，昨日(27日)，有网友反映共享单车ofo小黄车的退押金周期再延长，由原来1-10个工作日延长至1-15个工作日。

记者此前在ofo缴纳了199元的押金，实测发现，发起退押金后，退款界面的确显示“预计0-15个工作日原路退回支付账户”。从公开报道来看，ofo退押金说明几度变化，其退款期已经由3个工作日延至10个工作日，再延至现在的15个工作日。

随后，记者拨打页面显示的ofo客服电话，智能客服仍在称退款“正常会在3个工作日内到账”，而转接人工客服时，电话却一直播放宣传歌，迟迟处于无人接听状态。

同时，ofo“15个工作日内退押金”的说法也很快遭到用户“打脸”。有网友在ofo官方微博下留言说，“1个月了押金还没退给我，打客服电话提示此号码不存在。”此外，对于这次退押金周期再延长，很多网友纷纷表示不满，更是喊话“赶紧还钱”。

不止是退押金周期长，还有网友爆料称ofo的退款一直未到账。一位名为@ baby_ranran的网友称，“十几天了押金还没退回，让输支付宝账号，输入然后显示退款成功。然而支付宝没收到钱。”

ofo用户退押金难的问题已经被多次吐槽，近期还曾被曝“退押金变年卡”，在使用ofo小黄车APP时，充值押金或者退押金的时候被诱导消费，或是充押金的时候变成年卡用户，或是在退押金的时候被升级成年卡。

有律师对此表示，共享单车等电子商务经营者将所收押金、预付费挪作他用，是严重损害消费者权益行为，其行为已经涉嫌消费欺诈。

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