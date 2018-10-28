北京市发布企业工资指导线 经营正常企业可涨薪8.5%

北京市人力社保局昨天发布2018年企业工资指导线，建议经营正常企业上调工资8.5%，这个数字与去年一致。企业工资指导线的上线（预警线）为13%，下线为4%。

据《北京晨报》消息，企业应结合经济效益、人工成本情况，参照工资指导线做好增资决策。生产经营正常、经济效益增长的企业，可结合自身实际参照基准线安排本企业的工资增长水平。

据了解，2016年、2017年效益增长较快，2018年预计效益增长依然较快的企业，原则上不得高于上线（预警线）安排本企业工资增长水平。

效益情况与往年持平或略有下降的企业，可结合自身实际参照下线安排本企业的工资增长水平；经营亏损、职工工资发放出现困难的企业，经与工会或职工代表协商，工资可以零增长，但支付给职工的工资不得低于本市最低工资标准。

北京市属承担公共服务及享受国家财政补贴的国有及国有控股企业，职工平均工资增长幅度不得突破基准线；北京市属竞争性国有及国有控股企业职工平均工资的增长不得突破上线（预警线）。

地方国有及国有控股企业工资增长水平拟突破上线（预警线）的，应符合几项基本条件，比如，完成当年国有资本保值增值指标；2018年预计企业经济效益增长幅度达到13%以上；无拖欠职工工资、无未签订劳动合同和无未依法缴纳社会保险等行为。

北京市人力社保局表示，各类企业应当合理确定企业内部薪酬体系，消除不合理的收入分配差距，积极开展工资集体协商，着力提高工资水平偏低、工资增长缓慢的普通职工，特别是生产一线及技术工人岗位人员工资水平。市属国有及国有控股企业上述岗位人员工资增幅应高于经营者和管理层工资增幅，普通职工工资不增长的企业，经营者和管理层工资不得增长。

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