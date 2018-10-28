国家体育总局整改：司局级干部子女不得报考直属单位

据《新京报》消息，中国十九届中央第一轮巡视整改情况日前陆续发布，昨天，中央纪委国家监委网站发布了中国国家体育总局的整改情况，其中提出，对领导干部配偶、子女和子女的配偶在总局系统内工作情况认真清查，建立整治“近亲繁殖”工作台账，并修订招聘相关规定，建立防治“近亲繁殖”长效机制。

针对纪律建设虚化的问题，国家体育总局加强执纪问责力度。今年10月前后，总局将启动内部巡视，用五年的时间对总局各部门各单位进行内部巡视，实现全覆盖，努力形成利剑高悬、震慑常在氛围。

对于重点领域和关键岗位廉洁风险较大的问题，国家体育总局组织开展赞助物资专项检查，聘请专业机构，分两个阶段对重点单位和协会进行检查，7月18日集体进驻第一批中央巡视组移交问题线索的单位，8月28日已全部完成单位本级现场检查和问题核查；9月3日集体进驻第二批单位。目前已经完成本级现场检查，10月中旬完成全部专项检查工作。

对于上一轮巡视反馈的“近亲繁殖”问题整改不够深入的问题，国家体育总局对领导干部配偶、子女和子女的配偶在总局系统内工作情况认真清查，建立整治“近亲繁殖”工作台账。同时，修订《国家体育总局事业单位公开招聘工作实施办法》，明确总局司局级干部的配偶、子女和子女的配偶原则上不得报考总局直属单位公开招聘岗位，处以下干部参照执行，建立防治“近亲繁殖”长效机制，切实把好入口关。

此外，对于巡视反馈指出的未经审批违规兼职和违规兼职取酬问题，国家体育总局进行认真调查和整改处理。



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