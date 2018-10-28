福建将太极拳列为高中会考引热议 专家：首先要走进年轻人的心里

中国福建省教育厅近日公布高中会考考试说明，首次将“简化二十四式太极拳”列为体育科目的必考内容，占10%权重，会考成绩将决定学生能否拿到毕业证书。

据新华社报道，此事引发热议，在福建师范大学体育学院教授杨少雄看来，作为一项老少皆宜的运动，太极拳可以帮助青少年缓解压力，促进身心发展，而部分家长认为太极拳更注重养生，未必适合好动的青少年练习，在课业繁重的高中阶段将太极拳列为必考科目并不合理。

据了解，这并非传统武术首次在校园内引发讨论，由于武术兼具文化与体育的双重基因，近年来，从开展武术活动到编排武术课程，多地均推行过各种形式的“武术进校园”活动。在2010年国家体育总局和教育部发布的文件中，就曾要求中国普通中小学认真实施和开展武术健身操工作，在地方层面，江苏等地还将武术列入中小学生体育教学的必修内容。

中国教育科学研究院研究员储朝晖认为，传统武术走进学校，首先要走进年轻人的心里。目前年轻人对传统武术普遍缺少兴趣，在这种背景下，将武术与考试挂钩，容易触发学生的逆反心理，难以起到传承文化的作用。

储朝晖说，应该从学生的兴趣出发，遵循学生成长和发展的自然规律，针对传统武术开设不同的兴趣班，让他们根据自己的爱好自由选择，“否则即使学得快，忘得也快。”

杨少雄表示，将武术列入考试科目遇到困难在所难免，为此需要争取学生和家长的共识。

他还说，应当加强媒体宣传和校园科普，鼓励家长认识到，学习传统武术可以有效地“动静结合”，提高孩子的学习效率；而学校应当通过教师的言传身教，让学生产生心理上的认同。

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