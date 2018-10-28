港政务司长：家在香港 同是港人

香港政务司长张建宗于网络日志谈及支援少数族裔人士，强调平等共融是香港核心价值。

据《明报》消息，张建宗发表题为《家在香港 同是港人》的网络日志，并说撇除外籍家庭佣工，现时香港约有26.3万名少数族裔人士，佔全港人口约3.8%，其中约8万名是南亚裔，而政府今年中成立了由他任主席的少数族裔事务督导委员会，加强跨局协作，为少数族裔人士提供更到位的支援。

他举例，政府积极鼓励和支持非华语学生适应香港教育体系和学好中文，如《施政报告》提出2019/20至2021/22三个学年增加投放资源，委托专上院校为录取非华语学生的中小学及幼稚园提供专业校本支援服务，以及由2019/20学年起按录取非华语学生人数分五个层阶向幼稚园提供资助，以取代现行划一资助等。

就业方面，张建宗指，政府为少数族裔人士提供公平加入政府工作机会，“经全面检视后，有53个职系的中文语文能力的要求已/将被降低”，他们会继续检视各公务员职系的中文语文能力入职要求。他提到，政府将于明年以试点形式推出为少数族裔大学生而设的政府部门短期实习计划。

张建宗强调，政府致力建立共融关爱社会，“不同族裔人士都以香港为家”，会加强公务员的文化敏感度及平等机会培训，也会检讨《促进种族平等行政指引》，以适用于所有为少数族裔人士提供服务的政策局、部门和有关机构。

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