官方发澳门中联办主任郑晓松讣告：身患疾病依然忘我工作

针对日前澳门中联办主任郑晓松不幸离世的消息，中央政府驻澳门联络办公室网站今日早晨6点为此发布讣告。

以下为讣告全文：

中国共产党的优秀党员、中国共产党第十九届中央委员会委员、中央人民政府驻澳门特别行政区联络办公室主任郑晓松同志，2018年10月20日晚在澳门不幸离世，享年59岁。

郑晓松同志曾在外交、财政、福建省和港澳等不同领域和地方工作。他具有强烈的事业心和责任感，忠于职守、敢于担当，坚持原则、清正廉洁，在不同岗位做了大量富有成效的工作。2017年9月担任中央人民政府驻澳门特别行政区联络办公室主任后，他认真执行“一国两制”方针和澳门基本法，积极谋划澳门长远发展，身患疾病依然忘我工作，为“一国两制”事业做出积极贡献。他的不幸离世，使我们深感惋惜和悲痛。

郑晓松同志离世后，中央领导同志和中央组织部、国务院港澳办等中央有关部门，澳门特别行政区政府等有关方面，对他的离世表示沉痛哀悼，并向他的亲属表示亲切慰问。

根据中央简化丧事安排有关规定，并尊重郑晓松同志亲属意愿，郑晓松同志后事从简办理，遗体将于近期在内地火化，骨灰安放于北京八宝山革命公墓。社会各界人士对郑晓松同志表示哀悼，可在10月30日前向澳门中联办郑晓松同志治丧工作小组发唁函唁电。

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