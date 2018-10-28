德驻台代表：德国挺台参与国际刑警组织

德国新任驻台代表王子陶表示，德国尽可能在一中政策的框架下，表达对台湾的支持；德国肯定台湾在国际事务上扮演的角色，并支持台湾参与世界卫生大会、国际刑警组织的诉求。

据联合新闻网报道，7月底到职的德国在台协会处长王子陶（ThomasPrinz）接受专访时说，针对中国大陆打压台湾、阻挠台湾国际参与等议题一事，德国尽可能在一中政策的框架下，表达对台湾的支持。例如，德国支持台湾参与世界卫生大会（WHA）、国际刑警组织，以及其他类似的国际场域。

国际刑警组织（INTERPOL）第87届大会将于11月18日到21日在阿拉伯联合大公国的杜拜召开，台内政部警政署刑事警察局长蔡苍柏9月致函国际刑警组织秘书长史托克（Jurgen Stock），申请以观察员身分出席大会。不过，INTERPOL秘书长办公室回复拒绝邀请台湾。

王子陶表示，德国肯定台湾在国际事务上扮演正面、积极的角色，德国盼见台湾对国际组织做出贡献、进行合作。但很可惜，决定权不在德国手上，德国试着表达对台湾的支持，但情况很复杂。

对于当前两岸关系，王子陶说，乐见任何有助降低两岸紧张情势的举措，在冲突中，没有人是赢家。他认为，中国大陆清楚这点。

他表示，台海稳定对区域内相关各方是有利的。另外，国际社会也需要中国大陆作为有建设性的伙伴，包括处理气候变迁、世界贸易组织运作等议题上，大陆也需要伙伴。

王子陶说，以规则为基础的国际秩序对各方都是有利的。

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