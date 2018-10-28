港珠澳大桥迎来首个周日 珠海客：等过境巴士约一小时

据网媒“香港01”报道，港珠澳大桥于周三（24日）正式通车，今天迎来首个周日。01记者到香港口岸视察时发现，出境的人潮不多、过境人士均不必等候，相反入境香港情况却十分热闹，购买巴士车票到市中心的柜位持续大排长龙。有珠海旅客表示，过境到香港的巴士供不应求，需等候约一小时才能上车。

据报道，来自珠海的罗小姐和杨小姐说，她们在早上八时已到达珠海口岸，但因过境的人流太多，等穿梭口岸等巴士等了逾一小时，甚至有小孩因等太久而哭起来；她们希望可以在假日加开穿梭巴士，以疏导旅客。

同样来自珠海的陈小姐则指，口岸的巴士指示不清晰，她本想到香港东涌，但巴士公司职员却指示其到售卖往港九市区的柜位，及后她找到往东涌的巴士后，才发现口岸没有货币兑换商，令其被逼以“一对一”兌换率的车费上巴士；她批评口岸设施不足，认为至少应加设兑换商，以方便旅客兌换外币。

而来自广东阳江的沙小姐说，她是第一次来港，故参加了当地旅行团的香港一日游；她形容今日的行程紧密，由阳江到珠海坐了超过两小时旅游巴士，再用了一小时过境，然后会到大屿山、金紫荊广场和兰桂坊等地，直至今晚八时才回阳江；她认为大桥开通令她们到香港方便了不少，但希望珠海口岸可以增加旅游巴士停车位，使旅客不用等太久。

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