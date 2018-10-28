日本将于2019年1月1日再放宽对中国签证政策

日本首相安倍晋三昨日结束了为期三天的对华访问，搭乘专机回国。此次安倍访华是时隔七年后日本首相首次专程访华。10月26日，国务院总理李克强与安倍在人民大会堂进行了会谈。日本媒体报道，在此次会谈中，日本方面决定将放宽对中国游客的签证发放条件。

据《新京报》援引日本产经新闻报道，在10月26日双方的会谈中，中日双方就五年内两地之间实现3万规模的青少年交流访谈达成了一致。日本决定对中国教育部直属高校的本科生、研究生以及毕业三年内的毕业生放宽个人观光单次签证的优惠政策，从之前的75所高校放宽至1243所。这些高校符合条件的学生及毕业生今后办理单次赴日旅游签证时，确认经济能力的资料可由在学证明或毕业证代替。

此外，日本方面还决定，过去三年内曾两次以个人旅游签证赴日的中国游客，申请多次往返签证时可简化手续。

日本产经新闻还说，此次针对中国游客的签证放宽政策将从2019年1月1日开始实施。

据了解，从申请材料的简化，到下调申请者的经济能力要求，再到推出三年多次、五年多次签证等，近年来，日本方面针对中国游客的签证发放条件进行了多次调整。

据日本共同社报道，围绕到2020年实现访日外国游客增加到四千万人这一目标，日本政府最快在2020年4月还将首次推出在网上受理申请并发放的“电子签证”。





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