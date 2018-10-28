台军将购买美军M777榴弹砲 强化滩岸决战精准打击

台湾国防部为强化“滩岸决战”能力，传出将采购美军现役的M777榴弹砲，国防部官员透露，国防部已决定以“锐霆”作为建案代号采购。

据《自由时报》报道，台湾军队去年在执行“汉光33号”电脑兵棋推演后，开始讨论购买新式155公厘榴弹砲，当时考虑美军现役的M777榴弹砲及M109A6自走砲，以满足砲火支援、精准射击及滨海决胜等作战需求。而在军方确定向美国采购108辆柴油引擎版M1A2战车后，国防部决定暂缓采购M109A6自走砲，改为先行采购M777榴弹砲，及M982神剑导引炮弹（M982 Excalibur）。

据了解，M777榴弹砲造价约70万美元（约97万新元），其战斗全重只有3.7吨，具备数位射控系统，加上重量与砲班操作人数都大幅减轻，操作简单，只要五人即可在两分钟内完成射击准备；重量减轻下也有利于快速部署。除了卡车之外牵引，M777榴弹砲也可用台军现役CH-47、UH-60黑鹰直升机吊运，也可利用C-130运输机载运，具备战略机动能力。

M982神剑导引炮弹则是可以集成定位系统，在射击后主动搜寻并可摧毁40公里外的目标，砲弹可在陆地上发射，摧毁侵台解放军军舰，使陆军火砲战力达到“精准打击”。

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