前三季度成都地区生产总值超1万亿元 同比增长8.1%

成都市人民政府新闻办公室透露，前三季度，该市实现地区生产总值10803.1亿元(人民币，下同)，按可比价格计算，比上年同期增长8.1%(下同)。前三季度，该市经济运行总体平稳、稳中提质，主要经济指标保持稳定增长。

据中新网报道，其中，第一产业实现增加值412.5亿元，增长3.8%；第二产业实现增加值4505.0亿元，增长7.1%；第三产业实现增加值5885.6亿元，增长9.1%。前三季度，三次产业结构为3.8：41.7：54.5，其中服务业占地区生产总值的比重同比提高0.9个百分点。

据悉，前三季度，成都实现进出口总额3517.4亿元，增长26.7%，高于全中国16.8个百分点。其中，实现出口总额1895.7亿元，增长33.6%。与“一带一路”沿线国家及地区实现外贸进出口总额增长30.2%。对外开放持续扩大，全面推动形成“四向拓展、全域开放”立体全面开放新格局，世界500强落户285家，加快布局国际航空战略大通道，开通国际(地区)航线已达到110条，航线直达国家和地区数已达58个。依托国际铁路港建设“蓉欧+”战略示范区，蓉欧快铁国际班列开行数量1111列，增长83.6%。

此外，居民收入稳步增长，前三季度，该市城镇、农村居民人均可支配收入分别达到31802元、18838元，分别增长8.4%、9.1%。就业形势总体稳定，该市城镇新增就业22.9万人。其中，失业人员实现再就业7.6万人，城镇登记失业率3.47%。



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