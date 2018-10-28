台内政部：外来人口统一编号拟比照身分证号

台湾内政部今发出新闻稿指出，为营造友善外来人口生活环境趋势及落实政府积极推动吸引、延揽外籍人才政策，政府决定将”外来人口统一证号“编码格式，比照台湾人身分证之编码格式修正，将现行”前2码为英文字母+8码阿拉伯数字“的外来人口统一证号，修正为跟台湾人身分证号一样的“第1码英文字母+9码阿拉伯数字”。

据《自由时报》消息，内政部表示，全球人才移动已成为趋势，国与国之间渐趋无国界，全球俨然已成为国际村。对此，政府决定将“外来人口统一证号”编码格式，比照台湾人身分证之编码格式修正，让在台居留之外来人才“留得住”、“生活有尊严”。

内政部长徐国勇日前接受台北市美国商会《topics》杂志专访时，指为了提升在台居留外来人口生活的便利性，增加他们对台湾的归属感，使他们能够比照台湾人，顺畅地进行网络购物、订票、医疗掛号或是加入会员等与日常生活息息相关的各项事务，内政部刻正研拟从源头解除“结构性管制”，将现行“前2码为英文字母+8码阿拉伯数字”的外来人口统一证号，修正为跟台湾人身分证号一样的“第1码英文字母+9码阿拉伯数字”，并将协调各部会及重要工商团体，协助集成公、私部门资讯系统及设备。

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