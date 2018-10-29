王毅出席中国驻达沃总领馆开馆仪式  

中国国务委员兼外交部长王毅28日在菲律宾达沃市出席中国驻达沃总领馆开馆仪式并致辞。菲律宾外长洛钦、达沃市副市长阿拉格等共同出席。

据中新网报道，王毅表示，中国在达沃设立总领馆，是中菲关系不断向前发展的必然结果，是两国全方位合作的现实要求。中菲是跨越千年的友好邻邦，杜特尔特总统就任以来，两国关系实现全面改善，中菲关系走上快速发展的康庄大道。菲律宾地方省份和城市与中国的交流合作也开始蓬勃发展，而达沃就是其中的先驱和典范。

王毅说，经过杜特尔特总统多年精心治理，达沃政通人和、百业俱兴、欣欣向荣，成为菲律宾“首善之都”。萨拉市长继任后，继续励精图治，开拓进取，达沃的建设又取得新的成就，这座美丽城市正在展现出更加广阔和光明的前景。过去两年多来，在杜特尔特总统亲自关心和萨拉市长直接推动下，达沃与中国的合作大门越开越大，成为菲律宾同中国交往最密切、合作最热络的城市之一。达沃与中国的广西南宁已经是友好城市，萨拉市长下月访华期间还将同晋江签署建立友城协议，为达沃在中国找到新的朋友与合作伙伴。还有一个好消息，今天我们正式开通了香港至达沃的直航，年底还要开通泉州至达沃的直航。相信一定会有越来越多的中国游客来到达沃，增进两国人民的友好情谊，并且为达沃和菲律宾南部地区的发展注入新的动力。

王毅表示，中国政府决定在达沃开设总领馆，表明中方对棉兰老地区及达沃的发展抱有信心。我们愿以达沃设领为契机，进一步拓展达沃及整个菲律宾南部地区与中国的交流合作。我们的目标是使达沃成为中菲共建“一带一路”的重要枢纽、中菲深化交流合作的示范基地以及中国同东盟东部增长区合作的先行之地。

王毅说，中菲两国人民自古以来往来频繁，血脉互通。尤其是近代以来，很多华侨华人来到包括达沃在内的菲南部地区安家落户、繁衍生息。他们为菲律宾的经济社会发展作出了积极贡献，也成为促进中菲友好合作最坚定的群体。中国驻达沃总领馆既要积极推动领区同中国交流合作，也要全心全意服务好领区的中国公民和华侨华人，排忧解难、提供帮助，让大家感受到像家一样的温暖。

王毅最后表示，今天我们站在这里，不仅是为总领馆开馆，也是要宣示中菲加强合作、造福民众的坚定决心。让我们发扬“巴亚尼翰”精神（他加禄语，团结协作之意），携手促进中菲关系不断发展，共同推动两国合作蒸蒸日上！

洛钦外长热烈祝贺中国驻达沃总领馆开馆，表示菲中关系改善以来，两国各领域合作快速发展。菲律宾永远是中国的朋友。中国在过去几十年里取得令世界瞩目的伟大成就，菲方期待同中国加强全方位合作，中国驻达沃总领馆开馆预示着菲律宾特别是达沃同中国的未来将更加美好！

达沃市副市长阿拉格代表萨拉市长致辞，表示中国驻达沃总领馆开馆是菲中关系的一个新的里程碑，将为菲中交流合作提供更多机遇、开辟新的前景，促进两国共同发展繁荣！

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