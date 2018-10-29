25岁中国女研修生在日本被砍杀

当地时间27日上午11时半左右，日本群马县伊势崎市一公寓内，中国籍技能实习生、25岁的李雪被发现头部流血，送医后死亡。警方调查后，于28日凌晨以涉嫌杀人罪名逮捕了其同是中国籍技能实习生的室友、30岁的刘某某。刘某某承认杀人，称“因生活的事被警告，无法忍耐”，她还承认是“用菜刀砍了人”。

综合中新网与《星岛日报》的报道，死者与同住的两人都在伊势崎市宠物相关商品的生产厂工作。

事发现场位于JR两毛线国定站以北约3公里处，附近散布着住宅与田地。

中国驻日本大使馆28日发布消息称，对此案高度重视。使馆获悉此案后，第一时间与负责此案的伊势崎警察署联系，核实情况，表达关切，要求秉公执法，尽快破案。目前，案件正在进一步调查中。

中国驻日使馆已通过有关渠道联系死者家属，并将继续做好相关工作。

澎湃新闻报道，1980年代初，“外国人研修制度”在日设立，至今已走过三十多年的历程，中国一直是日本研修生的最大来源国。其后，研修生制度逐渐演变成变相引进劳动力的方式。1993年，日本又推出“技能实习生”在留资格政策，但技能实习生从事的劳动多是日本人不愿干的低薪工作，也就是日本人口中的“3K工作”（危险、脏、累），这与培训技术的目标日渐背离。



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