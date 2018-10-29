香港“枪痴”第五次被捕 寓所搜出19支枪械2千发子弹

香港警方24日至27日先后在荃湾、西贡及西区拘捕3名男子，涉嫌无牌管有枪械及弹药，检获19支枪械、逾百件枪械组件及2千粒怀疑子弹等。其中，曾因无牌管有枪械及弹药4次罪成入狱的香港“枪痴”刘以礼被发现家中藏有一个小型“枪械库”，第五被捕。

据头条新闻报道，警方有组织罪案及三合会调查料（即“O记”）近日拘捕三名男子，涉嫌无牌管有枪械及弹药，其中70岁的刘姓男子据悉，是香港人熟识的“枪痴”刘以礼。警方25日在其西贡住所，检获共19支怀疑枪械、约2千粒怀疑子弹、17件怀疑枪械组件、2支怀疑雷管及1支怀疑引信管。警方已暂控他一项无牌管有枪械及弹药罪，案件将于29日于观塘裁判法院提堂。

据星岛即时新闻报道，刘以礼自小家境富裕，喜爱军事用品例如军服、枪械、子弹等。他也是潜水爱好者，考获潜水员资格后，曾参与打捞沉船工作，幷获中国政府聘用到南极3个月参与兴建勘查基地工作。

刘以礼曾涉及1997年机铁香港站地盘短桩案，被控向工程监督提供20万港元贿款，作为隐瞒桩柱不符合图则规定的报酬，其后于1998年承认行贿被判监20个月。当调查人员进入刘以礼寓所搜查时，意外发现他疑无牌藏有大批军火，包括13支枪械、9个弹匣及超过1200发子弹，故他于1999年再被判监3年。

此外，据网媒香港01报道，O记于24日晚在荃湾拘捕一名33岁男子陈隽杰，在其租用的迷你仓内发现藏有108件枪械零件。在深入调查过程中，警方发现刘以礼曾与陈隽杰有接触，遂突击搜查他在西贡的住所单位。



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