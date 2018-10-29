美智库：美军需增40%军舰才能对付中国海军

美国总统特朗普上台时，曾许诺将花费重金打造一支更为庞大的舰队。如今当五角大楼被迫开始“勒紧裤腰带”时，美国智库的最新报告却承认，要对付日益活跃的中俄海军，美海军作战舰艇的数量必须扩充为400艘，甚至远超之前最乐观的规划。

据《环球时报》引述美国《防务新闻》网站27日的报道，美国智库“传统基金会”的最新报告宣称，为实现“威慑中俄”的目标，美国海军必须在2039年之前将舰队规模扩充到400艘，远远超过之前355艘战舰的扩军计划。这相当于美国海军的舰艇数量要在现有基础上增加40%，将“未来30年造舰计划”扩充12%。即便按照最节省开支的造舰方式，这也意味着要增加每年40亿-60亿美元的开支。

根据此前2018年版的“未来30年造舰计划”，美国海军将在2050年建成355艘战舰组成的庞大舰队。即便是这个规划，美国会依然反对重重。而要实现新的目标，美国海军将在新的造舰计划中加入第13艘航母、19艘小型水面舰艇、7艘两栖作战舰艇和22艘后勤补给舰，才能确保在2039年之前将舰艇数量增至400艘。这一建造计划已经是考虑到尽量节省开支而采用的方案，因为只需要对大型水面舰艇和核潜艇的数目做微小调整。新增的小型水面舰艇可以执行各种次要任务，从而腾出大型水面舰艇来组成一个新的航母战斗群。

该报告作者卡兰德坦承，以美国目前的工业生产能力和预算限制，这个目标“有些困难”，但为了满足美国瞄准大国军事冲突的既定国家安全战略和防长马蒂斯制定的国防战略，美国需要一支由400艘战舰组成的海军，否则无法威慑中国和俄罗斯等大国。报道称，尽管打造拥有400艘舰艇的海军代价高昂，但美国需要更大、战力更强的海军来威慑对手，并防止战争。“要是未来美国海军不足以威慑中俄等强大的对手，美国在可能的战争中获胜所要付出的代价，将远超过打造拥有400艘舰艇的海军”。

不过这份报告“生不逢时”，由于此前特朗普已经确定要从2020财年开始逐步紧缩美军军费，这份美海军“超级扩军计划”所需的经费已经没有来源。

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