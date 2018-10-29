重庆坠江公交初步确认载10多人

经初步确认，28日与一辆小轿车在重庆市万州区长江二桥相撞后坠江的公交客车上共有驾乘人员10多人，包括三名乘客系刷老人卡乘车。事故系公交客车在行驶中突然越过中心实线，撞击对向正常行驶的小轿车后冲上路沿，撞断护栏，坠入江中。

据网媒封面新闻28日报道，出事的22路公交车所在公司透露，目前当地警方已进驻该公司，对车上的人员及随车的监控数据进行调查。公交公司相关负责人均未在公司办公区，公司所有工作人员拒绝采访。

据该公司从事故车辆上采集的数据显示，最后两名乘客上车刷卡的时间为9时59分，均使用普通卡。9时52分至9时59分，共有8名乘客上车刷卡，其中3张为老人卡，其余卡均为普通卡。

新华社28日报道，事故原因正在进一步调查中。

截至事发当日13时，现场已打捞出两具遇难人员遗体，其余伤亡情况不明。涉事小轿车驾驶员已被警方控制。

目前，在距水面60余米处发现有疑似大巴车物体，救援人员正在确认。

四川路桥集团发布消息指，该集团一架可载重60吨的大型浮吊已被运至事故发生现场，有经验的操作人员也已抵达，准备吊起大巴车。目前，根据大巴车落水地点正在操控浮吊定位，因大巴车较大，根据其尺寸，工作人员正在现场编织特殊钢丝绳。待现场救援指挥部敲定救援方案后，即可展开救援。

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