第三季增长为近三年来最低 贵州茅台股价今日罕见跌停

贵州茅台、顺丰控股这两大中国行业龙头因三季报业绩开盘跌停。大公司业绩令人失望，让本就疲惫的中国股市再度蒙阴。

据彭博社报道，中国“股王”贵州茅台周末公布第三季度净利润增长2.7%，彭博数据显示为近三年来最低季度增长，公司股价罕见跌停，一年来首度回落至600元（人民币，约120新元）以下，将近100亿美元（138亿新元）的市值化为乌有。其他白酒股也全线下跌。顺丰控股三季度净利润亦低于分析师预估，股价盘初一度跌停。

在中国监管层不断出台政策维稳市场后，中国A股上周录得上涨，在全军覆没的亚股市场中走出“独立行情”。但此前有多位分析人士表示，对中国经济增长的长期担忧尚未解决，三季报披露结果可能会影响市场情绪。中国大公司最新披露的三季报业绩下滑，印证了市场此前的担心。

“贵州茅台作为重仓股，不少基金有赎回压力，跌停下基金就可能会卖其他股票，拖累整个市场，”群益证券分析师林静华表示，“周末工业利润也比较差，消费数据都在放缓，只能寄望减税等政策赶快推出为经济托底。”

中原证券分析师张刚也称：“大消费龙头都是这两年众多资金避险的地方，现在资金发现未来的增长可能出现问题，集中抛压的现象就会比较明显。”

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