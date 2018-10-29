港警科技罪案调查科抵国泰城调查

国泰航空及全资子公司港龙航空，爆出泄露940万名乘客的个人资料，港警方今早到国泰航空总部（国泰城）调查案件。

据《星岛日报》报道，今早11时许，多名网络安全及科技罪案调查科的警员抵达机场国泰城。国泰在声明中表示，公司就资料安全事件于本月24日向警方报案，并一直紧密配合当局调查。警方网络安全及科技罪案调查科的探员，今日较早前根据已预先的安排到访国泰总部调查案件。

国泰早前表示，发现约940万位乘客资料曾被不当取览，当中包括姓名、护照号码、身分证及信用卡号码，目前无证据显示任何个人资料曾被不当动用，事件亦不会对航班安全构成任何影响。

国泰表示，于今年3月首次在其系统发现可疑活动，发现事件后，公司已即时采取行动阻止事件发展，及由一间行业领先的网络安全公司的协助下展开全面调查，同时进一步加强公司的资讯系统保安措施。并于5月初确认个人资料曾被未获授权取览。受到未获授权取览的个人资料包括乘客姓名、国籍、出生日期、电话号码、电邮及实际地址、护照号码、身分证号码、飞行常客计划会员号码、顾客服务备注及过往的飞行记录资料。

此外，有403张已逾期的信用卡号码曾被不当取览。另有27张无安全码的信用卡号码曾被不当取览。每位受影响的乘客被不当取览的资料有所不同。没有任何乘客的旅行及常客计划资料被全部取览，亦没有任何密码外泄。大约86万个护照号码及24.5万个香港身分证号码曾被不当取览。

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