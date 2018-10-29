中小企业发展促进中心：中国企业整体负担有所减轻

中国中小企业发展促进中心今天（29日）发布的一份报告显示，中国企业成本负担有所减轻，但“在经济下行压力下，企业的主观感受依然较强，对减税降费的呼声较高”。

据中新社报道，《2018年全国企业负担调查评价报告》的评价结果显示，2017年度全国各地区总指数分布在0.833至1.105（数值越小表示成本负担相对越轻）之间，平均值为0.986。全国平均企业负担评价总指数较上年降低0.102，降幅为9.38%。缴费、用工、人工等多项子指数均较上年有所降低。

83%的企业对当前的营商环境感到满意，95%的企业认为营商环境较前几年得到优化。90%以上的企业表示涉企乱收费、乱摊派等违规行为不存在或已得到有效遏制。近六成的企业对降低企业用电成本政策效果总体评价表示满意。

中国中小企业发展促进中心主任苗长兴说，不同领域成本负担情况的区域差别较大。如西部地区用电成本较低的优势明显，但企业对自身负担的主观感受相对较强。

报告称，企业对减税降费呼声较高。75%的企业呼吁国家继续出台减税政策，其他政策诉求依次为降低融资成本和拓展融资渠道（64%）、降低企业用能和用地成本（62%）、取消不必要的审批手续降低制度性交易成本（58%）、普惠性降费（51%）、降低企业物流成本（51%）。

报告建议，进一步推动减税降费，进一步降低增值税税率；继续完善涉企行政事项清单制度；加快推动政府职能转变，进一步加快“放管服”改革力度。

早报订户新闻，更多精彩等着您！