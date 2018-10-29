中国百城住宅库存9个月后首次环比反弹

百城住宅库存45个月以来首次显著攀升，环比9个月来首次反弹。市场机构预计四季度将重返上行通道。

据中国《经济参考报》今天（29日）报道，易居研究院公布的最新数据显示，截至2018年9月底，受监测的100个城市新建商品住宅库存总量为43488万平方米，环比增长2.9%，同比减少5.5%。

数据显示，2015年1月以来全国100城库存规模就呈现出持续性的下跌态势，中间个别月份虽有反弹，但下跌的趋势没变。而今年9月库存规模明显增长，同时显著攀升。

易居研究院智库中心研究总监严跃进分析认为，“这也意味着，库存走势迎来拐点，四季度将重返上行通道”。

严跃进说：“从同比增幅数据看，一线城市在连续34个月库存同比下跌后，6月首次出现同比正增长态势，7至9月继续同比正增长，这意味着一线城市正进入补库存阶段。而二线城市、三四线城市虽然继续同比下跌，但跌幅是在持续收窄的。”

2018年9月，100个城市中，有38个城市库存出现了同比增长现象。其中合肥、惠州和镇江3个城市的库存上升幅度较大，同比增幅分别达到78%、48%和47%。同时，100个城市中，有62个城市的库存出现了同比下滑态势，其中大连、安庆和深圳的同比跌幅较大，跌幅分别为43%、35%和35%。

值得一提的是，横向对比看，今年三四线城市的存销比下跌较为明显。严跃进分析指出，“综合历史数据，2018年下半年三四线城市的棚改政策略有调整，尤其是商品住宅库存不足、房价上涨压力大的城市会面临更多调整。基于此类政策判断，可以认为，三四线城市的存销比探底已基本完成，四季度将面临反弹的可能”。

“2018年9月全国百城库存数据出现上涨，说明供给规模较大，而市场去化效果一般。库存走势也使得房企营销压力增大，进而会更加依赖以价换量的策略”。在严跃进看来，“库存规模增加，一定程度上也解决了当前城市库存不足和缺货的状态，同时也增加了购房者议价的空间”。

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