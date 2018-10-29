中国减税降费料有新动作 增值税社保费率酝酿下调

据相关人士透露，在一系列减税降费政策推出后，中国当局正酝酿推出更大力度减税降费措施，包括把增值税税率从三档简并至两档同时下调税率，以及降低社保费率等。

据《中国证券报》报道，从相关部门最新公布的数据看，前期推出的一系列减税降费措施产生的政策效应正在加速释放。

财政部数据显示，9月份，全国一般公共预算收入和税收收入同比增速均创下今年以来新低，国内增值税增速已由正转负，同比下降1.2%。国家税务总局数据显示，前三季度，全国税务部门组织税收收入（已扣减出口退税）112336亿元（人民币，约22300亿新元），增长13.2%，其中，第三季度增长8%，比二季度增速回落5.1个百分点。

“下一步减税空间可来自三个方面。”中国财政科学研究院院长刘尚希在接受中国证券报记者采访时表示，一是财政要过紧日子，主要是财政支出要压缩一些不必要开支，把钱花在刀刃上。二是要优化支出结构，尤其要动存量。中国财政支出结构有诸多不合理的地方，而且带有一定刚性，导致支出结构只能通过增量调整。虽然调整存量难度大，涉及面广、阻力大，但优化支出结构，必须动存量。中央近期下发关于全面实施预算绩效管理的意见，全面实施绩效管理，提高预算绩效，少花钱、多办事，也相当于节省资金。三是加强征管也能为减税腾挪出一定空间。通常所说的减税是指制度性减税，降低税率、增加优惠。中国名义税率偏高的一个重要原因，是征管能力不是很强，“宽打窄用”，实际征收过程中可能存在税收流失、该缴的税没缴等问题。如做到依法征收，应缴的都缴上来，那么，降低名义税率和税收优惠的力度就可大些。

除减税外，降费措施也在酝酿中。对社保缴费可能大幅抬升企业运营成本的担心，决策层早已明确表示将抓紧研究提出继续降低企业税负和降低社保费率的具体办法。

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