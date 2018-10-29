台湾流感疫苗有白色悬浮物 国光生技初判为单一事件

台湾流感疫苗频传外观异常，上周才传出一支公费三价流感疫苗颜色异常，国光生技疫苗也被发现有白色悬浮物。国光生技表示，目前已送检验，预估需三天时间，初步判断为单一事件。

据台湾《联合报》报道，日前台北市卫生局发现一剂公费巴斯德流感疫苗颜色异常，卫生单位紧急要求医疗院所暂缓施打同批号巴斯德疫苗。疾管署今天（29日）宣布，发现一剂国光公司生产的批号“FKAE1802”的幼儿剂型流感疫苗内出现白色悬浮物，目前暂缓使用该批疫苗。

国光生技发言人潘飞表示，今天已经把疫苗拿回来进行检验，初步判断推测是针筒生产过程掉进去，应该与疫苗品质无关，为单一事件，但为了谨慎起见，将同批疫苗暂时停止施打，并收回集中保管，待检验完如果没有问题再由主管机关决定如何处置。检验完成报告预计需要约三天时间。

28日高雄市卫生局接获大寮区一家诊所通报，指护理师要为幼儿施打流感疫苗时，发现该国光0.25剂型疫苗内有白色飘浮物，卫生局立即要求各医疗院所暂停接种该批号疫苗并回收封存，目前尚未接获有相关不良反应通报。卫生局清查，高市该批疫苗共进货1万3千剂，已接种8915剂、毁损一剂，剩余4084剂均已封存。

早报订户新闻，更多精彩等着您！