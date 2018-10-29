路透社：中国10月官方制造业PMI料微降至50.6 工业生产进一步放缓

路透社综合34家分析机构的预估中值显示，中国10月官方制造业采购经理人指数（PMI）预计微降至50.6，需求将继续偏弱，工业生产进一步放缓，同时中美贸易战对企业工业生产增速也有所抑制。

兴业研究的鲁政委认为，在外贸等经济前景不明的情况下，企业或倾向于减少存货投资以回收现金，这可能抑制工业生产增速；另外，10月中上旬六大发电集团日均耗煤环比涨幅回落，或折射10月制造业活动走弱，预计10月PMI可能为50.6。

海通证券宏观团队也在报告中指出，9月六大集团发电耗煤同比降幅为11.3%，而10月前26天发电耗煤同比降幅扩大至19%，这意味着10月的工业经济仍在继续减速，经济下行趋势难阻。

一方面，终端需求继续走弱，上中旬地产销量、前三周乘用车销量均较9月跌幅扩大；另一方面，工业生产好坏参半，虽然粗钢产量增速继续回升、高炉开工率降幅收窄，“但10月发电耗煤跌幅扩大几成定局，工业生产仍将承压。”报告称。

受工业产销增速放缓、价格涨幅回落、上年利润基数偏高等因素影响，中国9月工业企业利润同比增速降至4.1%的六个月低位，主营业务收入增速则创下年内新低。结合此前公布的工业、信贷等宏观数据，表明经济下行压力日益增大，企业面临盈利放缓困境，稳增长政策可望加速出台。

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