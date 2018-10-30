高雄又老又穷 韩国瑜：台南也是一样

台湾国民党台南市议员候选人谢龙介昨晚举行竞选总部成立大会，高雄市长候选人韩国瑜等人到场站台，现场气氛热烈。韩国瑜表示，高雄又老又穷，年轻人都离开，现在台南也是一样。对于南台湾如何拚观光？韩国瑜主张规划南进南出，并画一个观光路线图，让南台湾好玩又好吃，变成一个共同繁荣圈。

据《自由时报》消息，韩国瑜说，国民党在高雄在野20余年，台南也差不多，他第一次说（高雄）又老又穷，大家听了不是很高兴，他仔细再想了一下，“真的是这样”，负债愈来愈高，年轻人都离开，真的是没有办法，现在台南也是一样。他说，现在的痛苦是，农渔产品卖不出去，投资客、观光客人不愿进来，“这城市如何繁荣？”

韩国瑜指出，台南和高雄都遇到同样的问题，最近他和国民党台南市长候选人高思博讨论很多，以后高雄、台南及屏东要联手起来，联手向外抢农渔产品订单，繁荣发展农渔村经济。

他还说，农渔村经济起来后，再规划南进南出，观光客从高雄下飞机，整个高雄、台南、屏东及澎湖，我们画一个观光路线图，让南台湾好玩、好吃、好采购，还有文化、艺术、医疗、宗教观光，台南还有古迹，可画一个观光图，整个南部变成一个共同繁荣圈，整体济发展起来，让年轻人可以回来自己的故乡打拚。

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