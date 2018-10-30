港民族党禁运作 陈浩天：保安局无实质证据断章取义　

香港民族党上月被保安局以《社团条例》下令禁止运作，召集人陈浩天本月24日上诉期限届满当天，向行政会议提出上诉。陈浩天昨日公开上诉文件，文件显示他已委托律师，处理保安局以违反香港法例151章《社团条例》第8条禁止“香港民族党”运作。

据《明报》消息，文件中提及多项上诉理据，包括保安局拒绝与陈浩天见面，或亲身听他对民族党或相关事件之口头陈述，便断定他为不可信人士，又指当局在不合理及不公平情况下搜证，是基于政治偏见作出起诉。陈浩天也说，民族党是一间“C&N· Limited”的公司运作，因此不受保安局《社团条例》管辖。

上诉书透露，保安局是基于跟踪记录而起诉，局方亦从未清楚指出民族党或陈浩天本人所作出违法的事件。再者，局方所引用的证据，只是陈浩天在多个发言中，“有可能煽动暴力或影响公众秩序”之言论，而部分民族党支持者说，保安局在未能交出实质理据或具体形容下，只用其“倾向、态度”就被冠以“高危人士”。

上诉书指，保安局将民族党“和平、合法及非暴力”推动港独的行动，错误地指这就等同于危害国家安全，但其实两者并无直接联系。而保安局局长以民族党两至三年前提出“采取任何有效手段”的口号，来判断有人可能会被鼓动，构成暴力或扰乱公安是断章取义。

此外，民族党所发起的示威或抗争，如罢工、罢课等，却被指的散布分裂国家思想，然而这些相似活动在其他政党，包括建制派时不时也有举行。再者，类似抗争活动，在其他民主国家是常有出现，而保安局禁止“香港民族党”运作是亦违反国际人权法。

上诉书指出，特首会同行政会议，就香港民族党作最后决定前，应该让陈浩天在律师陪同下，就政府的关注作出解释，否则应该将疑点利益归于民族党及其成员。

最后上诉书要求特首林郑月娥，以及另外八名行政会议成员处理上诉时避席。该八名行会成员分別为保安局长李家超、教育局长杨润雄、行会召集人陈智思、资深大律师汤家骅，以及立法会议员叶刘淑仪、黄国健、刘业强、张国钧。

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