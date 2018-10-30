曝光云南白药牙膏含“处方药”女医生疑似已辞职

据中新经纬报道，近日，“鸿茅药酒”事件中的当事医生谭秦东在微信公众号“谭秦东和他的朋友们”披露，曝光云南白药牙膏含处方药氨甲环酸的医师博雅，已从原来工作的三甲医院辞职。据悉，博雅在微头条的认证资料已修改为“前三甲医院血液科执业医师”，也能侧面证实上述消息的真实性。

10月21日，博雅在她的微头条发布文章称，在云南白药牙膏成分中发现了血液科医生常用的止血处方药“氨甲环酸”，并在文中质疑称，氨甲环酸是处方药，添加到日用品中是否合适？

该消息迅速引发各方关注，云南白药也火速进行了辟谣。10月23日早间，云南白药官网发声明称，云南白药牙膏所有成分均符合规定，且氨甲环酸是广泛运用于功效牙膏中的一种常用成分。而到当日晚间，云南白药又再发公告回应，希望“相关信息制造源，合法客观地进行评价报道”。

至于这次博雅辞职的原因，谭秦东在文中透露，最主要是因为她对工作感到了厌倦。博雅与谭秦东的聊天记录显示，其辞职不是因为云南白药牙膏事件，而是因为“不打算再干临床了”，而且对工作感到了疲倦，想休息一段时间。

另据《扬子晚报》报道，云南白药牙膏事件发生后，博雅的男友发文表示在网络上受到“空前的压力”。对于两人遭遇的网络暴力，谭秦东认为，这已经是一个普遍问题，有关部门应该加强监管，对于情况严重的恶意攻击应该追究当事人的法律责任。

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