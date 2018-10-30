乐视网、苏宁易购、小米被财政部点名跨境转移利润逃税

据《新京报》报道，中国财政部官网昨日发布《2018年会计信息质量检查公告》，在2017年度会计执法检查中，共检查企业及行政事业单位28968户、会计师事务所1529户。检查发现，互联网行业呈现轻资产运营、股权与债权投资相互交织、管理架构与法人实体分离、业务运营无疆域限制等突出特点，部分企业跨境转移利润、逃避缴纳税收等问题比较突出。在被点名的互联网企业中，包括了小米、苏宁易购、乐视网等上市公司。

检查发现，小米通讯技术有限公司存在部分费用摊销核算错误、对外赠送商品未作为视同销售行为申报缴税、报销发票管理不规范、费用管理制度不完善等问题。

苏宁易购集团股份有限公司（原苏宁云商集团股份有限公司）存在资产转让未同时结转递延收益531.89万元（人民币，下同，约105.67万新元）、未充分完整披露售后回租事项所形成的收入对当年利润的影响程度、重复申报研发费用加计扣除342.28万元等问题。

据报道，有关部门对乐视网信息技术（北京）股份有限公司2016年度会计信息质量进行了检查。检查发现，该公司及子公司存在计提资产减值准备未核销；子公司年度报告关联方交易披露不全面；2016年列支以前年度费用支出。此外，该公司及子公司还存在未按合同约定的借款用途使用借款、多开增值税发票未及时冲回、子公司实收资本不到位等问题。

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