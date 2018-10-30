美国可能对余下中国商品加征关税

（早报讯）三名知情人士透露，倘若下个月美国总统特朗普和中国国家主席习近平之间的会晤不能缓解贸易战，则美国准备在12月初公布对所有余下的中国进口产品加征关税。

彭博社报道，今年12月初公布新的产品关税清单意味着，生效日期（经过60天的公示期后）可能恰逢明年月初的中国的春节。两名知情人士称，新清单将覆盖前几轮关税没有涉及的中国进口商品，根据去年的进口数字计算，这一规模将达到约2570亿美元（3548.40亿新元）。

两名不愿公开身份的人士称，美方官员正在为特朗普和习近平拟议11月在布宜诺斯艾利斯二十国集团会议期间举行的面谈不取得任何进展的情况做准备。不过他们提醒说，上述内容是内部讨论，最终决定尚未做出。

此举表明，即使企业界抱怨关税成本上升，且金融市场继续对全球经济崩盘感到担忧。特朗普政府仍然愿意加强与中国的贸易战。

美国今年已经在对华贸易战中向中国2500亿美元的进口商品加征了关税。9月生效、覆盖2000亿美元进口产品的10%的关税税率将于1月1日上升至25%。特朗普还威胁要对从中国进口的其余所有商品征收关税，去年这一规模为5,050亿美元。

特朗普周六在印第安纳州的一个活动上说：“我们正处于一场非常讨厌的争端之中。我们处在贸易争端当中 -- 我希望用这个词，因为这是一个善意的、温柔的词 - 但我们会赢……你们知道为什么吗？因为我们总是赢。”

白宫尚未回应置评请求。

两名知情人士透露，作为另一选项，白宫正在考虑将贸易排除在特朗普和习近平下个月的会晤议程之外，但也可能无法完全取消这一话题。

白宫新闻秘书莎拉·桑德斯周四说，特朗普与习近平11月30日至12月1日期间举行的会晤仍处于规划阶段。

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