全年预期增长能够实现 传贵州茅台暂无回购计划

针对昨日（29日）股价跌停及市场关注的回购问题，贵州茅台一位内部人士告诉《中国证券报》记者，“目前公司生产、经营、市场、价格都很稳定，全年预期增长能够实现。截至目前，暂未收到大股东有回购计划的消息，请关注公司公告。”

据《中国证券报》今天报道，在2017年年报中，贵州茅台表示2018年的营业收入目标是较上年度增长15%左右，即全年实现营业收入669.51亿元（人民币，下同，约132亿新元）左右。贵州茅台今年前三季度实现营业收入522.42亿，与年度目标值相差147.09亿元。去年第四季度，贵州茅台实现营业收入157.67亿元，高于前述目标值缺口。

10月28日晚，贵州茅台披露的三季报显示，公司第三季度的营业收入和归母净利润分别为188.45亿元和89.69亿元，仅同比增长3.20%和2.71%。受此影响，贵州茅台昨日首次以跌停价（549.09元/股）开盘。截至昨日收盘，封跌停数量还有7.83万手，约合市值42.99亿元。

介于第三季度业绩低于市场预期，多家券商发布研报下修贵州茅台的预测值，但仍高于茅台给自己设定的目标。比如，中泰证券、中信建投、国金证券、东吴证券给出的茅台营业收入增速分别为20.42%、23.2%、25%及25.1%。

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