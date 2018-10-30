九成驳回、一成不受理 台湾万件年改诉愿全军覆没

台湾军公教年金改革今年7月上路，不满退休金被砍，上万名退役军人、退休教师向行政院提出诉愿，目前已完成审理的1万6000件诉愿案中，逾九成遭行政院诉愿会驳回，剩下约一成则不受理。行政院发言人Kolas Yotaka今天（30日）证实此事，表示行政院依法尊重诉愿会决议。

据台湾《联合报》报道，年改上路以来，行政院诉愿会截至上周一共收到2万1000多件诉愿案，由政院诉愿会主委林秀莲，带领诉愿会45名工作人员持续加班审议，截至上周已完成1万6483件诉愿决定书。

Kolas Yotaka证实，1万6483件诉愿案中，含军人所提出逾9500件，公立学教校退休教师等1万700件，而警专与警大退休教师则有50多件，目前已完成的审议的1万6千件中，确实超过九成被驳回，其他不到一成则不受理。至于公务员的年改诉愿案，则由考试院保训会审议。

绝大多数的诉愿案由，都质疑蔡英文政府推动年改违反“法律不溯及既往”与“信赖保护原则”，认为有违反宪法平等原则之虞，但行政院诉愿会裁定书中回覆，年改退休金自7月1日起重新核算发放，原处分机关的核算无误，于法有据，裁定书已寄发给当事人。Kolas Yotaka也表示，行政院于法尊重诉愿会决议。

至于其中一成、行政院诉愿会不受理的诉愿案，有的是质疑军人年改首批处分书计算错误，但因军方后续已以第二份处分书，撤销原案。有的则是部分军人诉愿者，有受到军人年改退休生活保障的“楼地板”设计而不自知、仍提诉愿，但因权益不受影响，因此行政院诉愿会不受理。

早报订户新闻，更多精彩等着您！