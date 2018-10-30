“两岸圆桌论坛”北京召开 台党政人士：挑选附和统战同路人

由中国大陆全国台联、台湾方面成立的两岸圆桌论坛协会主办的“第一届两岸民间圆桌论坛”昨天（29日）在北京举行。有台湾党政人士称，这是以民间活动包装，实则为分化台湾的新伎俩，并挑选附和统战的同路人。

据台湾《自由时报》报道，担任两岸圆桌论坛协会理事长的前陆委会副主委张显耀在北京说，这是纯民间的平台，没有政治目的，也不会取代“国共论坛”；同时希望搭建两岸民间沟通、对话、合作的平台，达成协助台商减免税费、扩大内需市场、加入中方一带一路商机、扩大台商融资管道。

“两岸民间圆桌论坛”涵盖经济、科技、农业、影视等领域，讨论议题包括检视对台31条措施、加强两岸产业合作及台企参与一带一路等。国台办副主任陈元丰昨天出席开幕式，主任刘结一今将会见张显耀一行。张此行成员包括前经济部长尹启铭等人。

党政人士指出，蓝营卸任政务官们包括张显耀、尹启铭等人，特别是张显耀做过陆委会特任副主委，知道两岸关系互动的敏感复杂性。

党政人士也指出，张显耀此次并拉国民党来背书，称得到国民党主席吴敦义的支持和肯定。这个活动究竟是在“国共论坛”无法运作下的权宜之计，还是国民党内人士各起炉灶，也令人质疑。

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